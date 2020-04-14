Пандемия коронавируса: ВОЗ заявляет, что пик заболеваемости еще впереди

https://racurs.ua/n136734-pik-zabolevaemosti-koronavirusom-esche-vperedi-voz.html

Ракурс

Пандемия коронавируса, а также скорость распространения COVID-19 в мире, еще не достигла своего пика. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

По ее словам, в Европе наблюдается неоднородная картина заболеваемости коронавирусной инфекцией. В частности, Италия и Испания демонстрируют улучшение ситуации с коронавирусом, а Великобритания и Турция, наоборот, — там еще фиксируется прирост числа зараженных, пишет Reuters.

В целом на Европу и США приходится 90% случаев коронавируса в мире. К примеру, в Китае сейчас фиксируются «завозные» из России случаи коронавируса. В свою очередь, вакцина от коронавируса появится не раньше, чем через год.

Напомним, по данным Университета Джонса Хопкинса на 14 апреля, во всем мире коронавирусом заразились 1,934 млн человек, 464 тыс. удалось победить заболевание, 120 тыс. умерли. Первое место по заболеваемости и смертности от COVID-19 сейчас занимают США.

Президент США Дональд Трамп снова пригрозил выходом из ВОЗ и ВТО.

Я недоволен ВОЗ, да и ВТО тоже… Нас обжуливали все, будь то в здравоохранении или в торговле. Я их называю близняшки Бобси. Они годами сталкивались с отсутствием противодействия (со стороны США — ред.)… Они знают, что я выйду (из организаций — ред.), если с нами не будут обращаться честно… Я в игры не играю. Мы выйдем, если надо, — заявил Трамп.

В то же время в США хотят расследовать причины пандемии COVID-19, а также роль ВОЗ и Китая. Комитет по внутренней безопасности и правительственных дел Сената США начинает широкомасштабное расследование, предметом которого станет реакция ВОЗ на COVID-19 и то, как изначально распространялся вирус.