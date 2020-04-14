Коронавирус. Фото: Bigmir

https://racurs.ua/n136704-naskolko-koronavirus-opasnee-i-agressivnee-drugih-infekciy.html

Ракурс

Коронавирус SARS-COV-2 в мире уже унес около 120 тыс. жизней. Во Всемирной организации здоровоохранения провели сравнительный анализ COVID-19 и свиного гриппа.

О результатах исследований сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус, пишет Independent.

Гебреисус заявил, что во время эпидемии свиного гриппа, которая длилась с 2009 по 2010 годы, в мире заразились около 1,6 млн человек. Всего в результате эпидемии свиного гриппа были зафиксированы 18 тыс. 449 летальных случаев.

Коронавирус уже унес в десять раз больше жизней, чем свиной грипп. Поэтому можно утверждать, что COVID-19 не менее, чем в десять раз смертоноснее свиного гриппа.

Также микробиологи из Гонконгского университета сравнили SARS-CoV-2 с его «родственником» SARS-CoV, который являлся причиной антипичной пневмонии в 2002—2003 годах.

Ученые установили, что SARS-CoV-2 за 48 часов способен размножиться в 100 раз. За такое же время SARS-CoV смог размножиться лишь в 10−20 раз, пишет журнал Clinical Intectious Diseases.

Несмотря на более быстрое размножение, SARS-CoV-2 вызывает более медленные иммунные и воспалительные реакции. Ученым до сих пор не понятно, как COVID-19 может так активно проникать в клетки человеческого организма и в некоторых случаях не вызывать начальных симптомов.

Микробиологи даже сравнили SARS-CoV-2 с ниндзей, который скрытно размножается в организме при низком уровне интерферонов и отсутствии воспалительной реакции.

Ученые полагают, что пандемия коронавируса может продлиться даже после наступления лета, потому что большинство людей не имеют иммунитета к SARS-CoV-2. Пока что лучшим способом защиты от коронавируса остается жесткий карантин.

Как ранее писал «Ракурс», главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко решил отменить свое же постановление и запретить работу продуктовых рынков в связи с многочисленными нарушениями правил карантина.