Карантин в Украине: рынкам снова запретили работать

В Украине снова закрыли продуктовые рынки

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Карантин в Украине введен до 24 апреля. Карантинные правила ограничивают работу, в частности, продуктовых рынков, однако недавно им снова разрешили работать при условии соблюдения определенных норм.

Однако уже сегодня это постановление о разрешении на работу рынков будет отменено, ведь за время их работы были выявлены ряд нарушений и злоупотреблений. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире ток-шоу «Свобода слова».

По его словам, разрешение на работу рынков было введено для того, чтобы украинцы имели доступ к более дешевым продуктам, чем в магазинах. Однако из-за зафиксированных нарушений он принял решение отменить свое же постановление.

В частности, по его словам, не соблюдались требования о том, что руководство рынка должно обеспечить как и посетителей, так и работников рынка средствами индивидуальной защиты. Он добавил, что так они не будут работать, «в этом нет здравого смысла».

Напомним, 31 марта Министерство здравоохранения решило разрешить работу продуктовых рынков, которые ранее были закрыты из-за опасности распространения коронавируса. Однако были введены ряд требований относительно их работы, в частности торговцы и покупатели должны были иметь на себе средства индивидуальной защиты, а расстояние между покупателями в очередях должно было быть не менее 1,5 метра.