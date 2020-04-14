Карантин в Україні: ринкам знову заборонили працювати

В Україні знову закрили продуктові ринки

https://racurs.ua/ua/n136691-karantyn-v-ukrayini-rynkam-znovu-zaboronyly-pracuvaty.html

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Карантин в Україні запроваджений до 24 квітня. Карантинні правила обмежують роботу, зокрема, продуктових ринків, проте нещодавно їм знову дозволили працювати за умови дотримання певних норм.

Проте вже сьогодні ця постанова про дозвіл на роботу ринків буде скасована, адже за час їх роботи було виявлено низку порушень та зловживань. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу «Свобода слова».

За його словами, дозвіл на роботу ринків був запроваджений для того, щоб українці мали доступ до більш дешевих продуктів, ніж у магазинах. Проте через зафіксовані порушення він прийняв рішення скасувати свою ж постанову.

Зокрема, за його словами, не дотримувалися вимоги щодо того, що керівництво ринку повинно забезпечити як і відвідувачів, так і працівників ринку засобами індивідуального захисту. Він додав, що так вони не працюватимуть, «у цьому немає здорового глузду».

Нагадаємо, 31 березня Міністерство охорони здоров’я вирішило дозволити роботу продуктових ринків, які раніше були закриті через небезпеку поширення коронавірусу. Проте були введені низка вимог щодо їх роботи, зокрема торговці і покупці повинні були мати на собі засоби індивідуального захисту, а відстань між покупцями в чергах мала бути не менше 1,5 метра.