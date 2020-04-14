Коронавірус. Фото: Bigmir

https://racurs.ua/ua/n136704-naskilky-koronavirus-nebezpechnishe-i-agresyvnishe-za-inshi-infekciyi-pokazaly-doslidjennya.html

Ракурс

Коронавірус SARS-COV-2 у світі вже забрав близько 120 тис. життів. У Всесвітній організації охорони здоров’я провели порівняльний аналіз COVID-19 і свинячого грипу.

Про результати досліджень повідомив глава ВООЗ Тедрос Гебреісус, пише Independent.

Гебреісус заявив, що під час епідемії свинячого грипу, яка тривала з 2009 по 2010 роки, у світі заразилися близько 1,6 млн осіб. Всього в результаті епідемії свинячого грипу було зафіксовано 18 тыс. 449 летальних випадків.

Коронавірус вже забрав вдесятеро більше життів, ніж свинячий грип. Тому можна стверджувати, що COVID-19 не менше, ніж вдесятеро смертельніший за свинячий грип.

Також мікробіологи з Гонконзького університету порівняли SARS-CoV-2 з його «родичем» SARS-CoV, який був причиною антіпічної пневмонії у 2002−2003 роках.

Вчені встановили, що SARS-CoV-2 за 48 годин здатний розмножитися у 100 разів. За такий же час SARS-CoV зміг розмножитися лише в 10−20 разів, пише журнал Clinical Intectious Diseases.

Незважаючи на більш швидке розмноження, SARS-CoV-2 викликає повільніші імунні і запальні реакції. Вченим досі не зрозуміло, як COVID-19 може так активно проникати в клітини людського організму і у деяких випадках не викликати початкових симптомів.

Мікробіологи навіть порівняли SARS-CoV-2 з ніндзею, який потай розмножується в організмі при низькому рівні інтерферонів і відсутності запальної реакції.

Вчені вважають, що пандемія коронавірусу може тривати навіть після настання літа, тому що більшість людей не мають імунітету до SARS-CoV-2. Поки що найкращим способом захисту від коронавірусу залишається жорсткий карантин.

Як раніше писав «Ракурс», головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вирішив скасувати свою ж постанову і заборонити роботу продуктових ринків у зв’язку з численними порушеннями правил карантину.