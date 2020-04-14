Тестування на коронавірус: Україна виходитиме з карантину за допомогою нового виду аналізів, фото — Знай

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Карантин в Україні може завершитися масовим тестуванням населення за новою методикою. Серед заходів, спрямованих на вихід з карантину, буде запровадження імуноферментного аналізу (ІФА).

Про таку ймовірну новацію розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі ICTV.

Імуноферментний аналіз — це ферментний імуносорбентний аналіз, імунологічний метод для визначення наявності певних антигенів, шляхом реакції «антиген-антитіло». Він використовується в науково-дослідній роботі та клінічній лабораторній діагностиці. Якщо антиген (молекула-мішень) являє собою білок, то його очищений препарат використають для одержання антитіл, за допомогою яких потім і виявляють цю мішень.

Ми розробляємо кроки, як потрібно в подальшому виходити з карантину. Один з цих методів — запровадження нового виду тестування: ІФА-тестів. Вони виявляють антитіла і це підтверджує, чи людина перехворіла на COVID-19. Багато людей хворіє з так званим безсимптомним носійством, — розповів Ляшко.

Він попереджає, що таке тестування стане новим випробуванням для системи державних лабораторій, тому влада розпочала переговори з приватними мережами, які готові взятися за це тестування.

Коли з’являться ці тести в Україні, ми відпрацюємо методику. Це буде один з елементів виходу з карантину, — розповів Ляшко.

Крім того, медики вивчають практику Китаю, який вже почав виходити з карантину.

Раніше Віктор Ляшко заявляв, що COVID-19 призведе до колапсу медичної системи в Україні в разі, якщо захворіє 10% населення.