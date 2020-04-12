Коронавірус в Україні: Ляшко розповів, в якому випадку COVID-19 може призвести до колапсу медсистеми

Віктор Ляшко, фото: podrobnosti.ua

https://racurs.ua/ua/n136625-koronavirus-v-ukrayini-lyashko-rozpoviv-v-yakomu-vypadku-covid-19-moje-pryzvesty-do-kolapsu.html

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Коронавірусна хвороба COVID-19 призведе до колапсу медичної системи в Україні в разі, якщо на неї захворіють 10% населення.

Водночас Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) розраховує, що завдяки вжитим превентивним заходам на коронавірус перехворіють не більше ніж 2% населення. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє прес-служба МОЗ.

Якщо ж буде 10% і більше, то можливий колапс медичної системи, — якщо ми не розтягнемо ці 10% у часі, — наголосив Ляшко.

Зазначається, що в Україні очікується суттєве зростання кількості виявлених випадків коронавірусу. Зокрема, тому що було змінено алгоритми тестування — тепер перевіряють усіх осіб з пневмонією та гарячкою, а також усіх їхніх контактних осіб.

У МОЗ розраховують, що в разі, якщо громадяни дотримуватимуться карантинних обмежень, поширення коронавірусу вдасться суттєво стримати.

Нагадаємо, в Україні вже виявлено майже 2,8 тис. випадків коронавірусу, щонайменше 83 інфіковані особи померли.