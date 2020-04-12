Коронавирус в Украине: Ляшко рассказал, в каком случае COVID-19 может привести к коллапсу медсистемы

Виктор Ляшко, фото: podrobnosti.ua

https://racurs.ua/n136625-koronavirus-v-ukraine-lyashko-rasskazal-v-kakom-sluchae-covid-19-mojet-privesti-k-kollapsu.html

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Коронавирусная болезнь COVID-19 приведет к коллапсу медицинской системы в Украине в случае, если на нее заболеют 10% населения.

В то же время Министерство охраны здоровья (МОЗ) рассчитывает, что благодаря принятым превентивным мерам на коронавирус переболеют не более чем 2% населения. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба Минздрава.

Если же будет 10% и более, то возможен коллапс медицинской системы, — если мы не растянем эти 10% во времени, — подчеркнул Ляшко.

Отмечается, что в Украине ожидается существенный рост количества обнаруженных случаев коронавируса. В частности, потому что был изменен алгоритмы тестирования — теперь проверяют всех лиц с пневмонией и лихорадкой, а также всех их контактных лиц.

В Минздраве рассчитывают, что в случае, если граждане будут придерживаться карантинных ограничений, распространение коронавируса удастся существенно сдержать.

Напомним, в Украине уже обнаружены почти 2,8 тыс. случаев коронавируса. Из них по меньшей мере 83 человека умерли.