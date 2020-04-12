Вселенский патриарх призвал верующих оставаться дома на Пасху. Фото: BBC

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Пандемия коронавируса заставляет закрывать церкви на Пасху, чтобы не допустить еще большего распространения COVID-19.

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что на пасхальные праздники верующим следует оставаться дома и соблюдать условия карантина. Об этом 12 апреля сообщает «Укринформ».

Пандемия нового коронавируса изменила нашу повседневную жизнь и нашу церковную жизнь. Церкви закрыты для наших верующих… Мы остаемся в своих домах, чтобы обезопасить себя от летального вируса; но мы отсутствуем в «родительском доме»… Тем не менее, мы обязаны были принять это трудное решение, распространив эти правила и на Страстную неделю. Для защиты каждого без исключения, — заявил Варфоломей.

Он подчеркнул, что решение закрыть церковь на Пасху не направлено против верующих.

Оставаться украинцев дома на пасхальные праздники призвал и настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний. В видеообращении в Facebook он отметил, что из-за пандемии коронавируса верующим необходимо позаботиться об окружающих и остаться дома на Пасху.

Один из наиболее ответственных способов нашей помощи сейчас — это оставаться дома, в самоограничении из-за большой заботы к своим ближним, — заявил он.

По словам настоятеля ПЦУ, из-за карантина в Украине люди не смогут собраться на богослужение в Вербное воскресенье и заверил, что «священнослужители ПЦУ будут в молитве рядом с каждым».

Напомним, в Национальной полиции заявляли, что на Пасху храмы должны быть закрытыми, а богослужения будут проводиться без доступа людей в здание. Пребывание граждан в храме во время богослужения будет рассматриваться как нарушение карантинного режима. Также правоохранители могут опечатать храмы.