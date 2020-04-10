Массовые службы на Пасху запрещены. Фото: DW

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Карантин в Украине, введенный из-за эпидемии коронавируса, запрещает сборы более двух человек. Такие ограничения будут действовать и на Пасху, когда традиционно проводятся массовые пасхальные службы.

В этот день, 19 апреля, храмы должны быть закрытыми, а богослужения будут проводиться без доступа людей к зданию. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Пребывание граждан в храме во время богослужения будет рассматриваться как нарушение карантинного режима. Такие действия влекут за собой штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн. Также правоохранители могут опечатать храмы.

При этом разрешается находиться на территории, прилегающей к храму, если соблюдены меры безопасности: надеты перчатки и маски, а расстояние между людьми не менее 1,5 м. Также отмечается, что после завершения богослужения храм может быть открыт на протяжении дня, но заходить в него смогут не более двух человек одновременно.

В Нацполиции добавили, что на время карантина в храмах также запрещено проводить крещение, венчание и другие обряды.

Для соблюдения порядка на Пасху в Харькове будут дежурить 400 полицейских и 160 сотрудников Нацгвардии. Ожидается, что богослужения пройдут в 130 храмах, а прийти на них захотят около 10 тыс. человек.

Напомним, ранее «Укрпочта» предложила новую услугу — с 13 по 17 апреля можно заказать бесплатную доставку освященных куличей на дом.