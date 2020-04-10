Масові служби на Великдень заборонені. Фото: DW

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Карантин в Україні, введений через епідемію коронавірусу, забороняє збори більше двох осіб. Такі обмеження будуть діяти і на Великдень, коли традиційно проводяться масові великодні служби.

У цей день, 19 квітня, храми повинні бути закритими, а богослужіння будуть проводитися без доступу людей до будівлі. Про це повідомляє прес-служба головного управління Нацполіції в Харківській області.

Перебування громадян у храмі під час богослужіння буде розглядатися як порушення карантинного режиму. Такі дії тягнуть за собою штраф від 17 тис. до 34 тис. грн. Також правоохоронці можуть опечатати храми.

Водночас дозволяється перебувати на території, прилеглій до храму, якщо дотримані заходи безпеки: надягнуті рукавички і маски, а відстань між людьми не менше 1,5 м. Також зазначається, що після завершення богослужіння храм може бути відкритий протягом дня, але заходити до нього зможуть не більше двох осіб одночасно.

У Нацполіції додали, що на час карантину у храмах також заборонено проводити хрещення, вінчання та інші обряди.

Для дотримання порядку на Великдень у Харкові чергуватимуть 400 поліцейських і 160 співробітників Нацгвардії. Очікується, що богослужіння пройдуть у 130 храмах, а прийти на них захочуть близько 10 тис. осіб.

Нагадаємо, раніше «Укрпошта» запропонувала нову послугу — з 13 по 17 квітня можна замовити безкоштовну доставку освячених пасок додому.