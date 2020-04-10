Петро Порошенко обурився обшуками у Чорновол. Фото: 24 канал

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Петро Порошенко, колишній президент України, заявив, що сьогоднішні обшуки у екс-нардепа Тетяни Чорновол супроводжувалися порушеннями закону.

За його словами, Печерський районний суд «штампує" подібні рішення, незважаючи на юрисдикцію Шевченківського суду для ДБР. Порошенко впевнений, що за переслідуванням Чорновол стоять адвокати екс-президента Віктора Януковича. Про це йдеться у заяві, яка опублікована на сторінці нардепа в Facebook.

Адвокат Януковича обшукує, видає підозру і намагається заарештувати вдову, героя АТО, мати двох дітей, активістку Майдану, на яку було здійснено замах. Вони випускають бійців «беркута», які розстрілювали Майдан, заарештовують активістів Революції гідності, — йдеться в заяві.

Порошенко звернувся до президента Володимира Зеленського з вимогою припинити кримінальне переслідування Чорновол.

Нагадаємо, сьогодні слідчі ДБР оголосили підозру колишньому народному депутату Тетяні Чорновол. Їй інкримінують підпал та умисне убивство людини — п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Правоохоронці вважають, що 18 лютого 2014 року Чорновол керувала діями групи осіб та безпосередньо брала участь у підпалі центрального офісу Партії регіонів у Києві. Тоді в пожежі загинула людина.

Сама Чорновол заявила, що сьогодні під час обшуків у неї вилучили одяг, який вона носила у день підпалу, забрали нагородну зброю та телефон. Екс-нардеп повідомила, що їй інкримінують скоєння злочинів за вісьмома статтями та назвала дії силовиків політичними репресіями.

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що переслідування Чорновол — це «намагання переписати історію України, спаплюжити та принизити Революцію гідності».