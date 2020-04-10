Петр Порошенко возмутился обысками у Чорновол. Фото: 24 канал

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Петр Порошенко, бывший президент Украины, заявил, что сегодняшние обыски у экс-нардепа Татьяны Чорновол сопровождались нарушениями закона.

По его словам, Печерский районный суд «штампует» подобные решения, несмотря на юрисдикцию Шевченковского суда для ГБР. Порошенко уверен, что за преследованием Чорновол стоят адвокаты экс-президента Виктора Януковича. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице нардепа в Facebook.

Адвокат Януковича обыскивает, выдает подозрение и пытается арестовать вдову героя АТО, мать двоих детей, активистку Майдана, на которую было совершено покушение. Они выпускают бойцов «беркута», которые расстреливали Майдан, арестовывают активистов Революции достоинства, — говорится в заявлении.

Порошенко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием прекратить уголовное преследование Чорновол.

Напомним, сегодня следователи ГБР объявили подозрение бывшему народному депутату Татьяне Чорновол. Ей инкриминируют поджог и умышленное убийство человека — п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители считают, что 18 февраля 2014 года Чорновол руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге центрального офиса Партии регионов в Киеве. Тогда в пожаре погиб человек.

Сама Чорновол заявила, что сегодня во время обысков у нее изъяли одежду, которую она носила в день поджога, забрали наградное оружие и телефон. Экс-нардеп сообщила, что ей инкриминируют совершение преступлений по восьми статьям и назвала действия силовиков политическими репрессиями.

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что преследования Чорновол — это «попытка переписать историю Украины, опорочить и унизить Революцию достоинства».