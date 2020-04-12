Коронавирус в США. Карта: google.com

https://racurs.ua/n136609-tramp-vpervye-v-istorii-ssha-vvel-rejim-stihiynogo-bedstviya-vo-vseh-shtatah.html

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Дональд Трамп, президент США, объявил режим стихийного бедствия во всех 50-ти штатах страны.

Американский лидер подписал соответствующую декларацию. Власти штата Вайоминг последней подписали документ, поскольку коронавирус добрался и до них. Впервые в истории стихийное бедствие объявили по всей территории США. Об этом сообщил спикер президента Джадд Дир на собственной странице в Twitter.

Впервые в истории глава государства объявляет, что режим стихийного бедствия введен во всех 50 штатах сразу. Президент продолжает отвечать на запросы каждого из губернаторов, чтобы защитить здоровье американцев, — говорится в сообщении.

По словам губернатора Вайоминга Марка Гордона, введенный режим даст возможность местным властям подготовиться и мобилизовать ресурсы до того времени, когда они понадобятся. Документ предоставляет финансирование местным властям и общественным организациям.

Как известно, в Соединенных Штатах Америки новым коронавирусом заразились 533 тыс. 475 человек, SARS-Cov-2 унес жизни 20 тыс. 548 человек.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, в городе Нью-Йорк фиксируется высокая смертность от коронавируса. Американские СМИ сообщали, что зараженныeв городе умирают каждые 17 минут. Вызовы бригады парамедиков резко выросли на 40%. Ежедневно диспетчеры отделений неотложной помощи получают до 6,5 тыс. звонков.