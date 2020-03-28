Коронавирус в США. Карта: google.com/maps

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Соединенные Штаты Америки накрыла волна коронавирусной инфекции COVID-19. Количество инфицированных во всей стране превышает 113 тыс. человек.

Высокая смертность от вируса фиксируется в городе Нью-Йорк. Здесь зараженные сейчас умирают каждые 17 минут. Вызовы бригады парамедиков резко выросли на 40%. Ежедневно диспетчеры отделений неотложной помощи получают до 6,5 тыс. звонков. Из-за большого потока обращений очередь на линии скорой иногда достигает 170 человек. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам врача общественной больницы Нью-Йорка Стива Кассапидиса, ситуация в городе адская. Он отмечает, что медики не успевают принимать зараженных.

Больных привозят, подключают к аппаратам, потом они умирают, и круг повторяется. Пациентов привозят и привозят, — рассказывает Кассапидис.

Врач частной клиники Нью-Йорка Эмад Юссеф рассказал, что американские больницы сейчас напоминают госпитали во время войны — пациенты с кислородными масками лежат один за одним от входных дверей по всему помещению.

В пожарном департаменте Нью-Йорка призвали граждан звонить в скорую только в чрезвычайных ситуациях. Например, когда есть проблемы с сердцем или легкими.

Мэр «Большого яблока» Билл де Блазио вчера заявил, что в городе достаточно необходимых запасов, чтобы пережить следующую неделю. При этом чиновник не стал делать дальнейшие прогнозы.

По информации BNONews, в Соединенных Штатах Америки сейчас инфицированы коронавирусом 113 тыс. 416 человек, уже умерло 1 тыс. 893 человека. За последние сутки заразились 9 тыс. 589 человек, умерли 192 человека.

Карта распространения коронавирус SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 177 странах, а общее количество больных COVID-19 превысило 600 тыс. лиц. От болезни по состоянию на 28 марта умерло чуть менее 28 тыс. человек