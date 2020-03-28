Коронавірус у США. Карта: google.com/maps

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Сполучені Штати Америки накрила хвиля коронавірусної інфекції COVID-19. Кількість інфікованих у всій країні перевищує 113 тис. осіб.

Висока смертність від вірусу фіксується у місті Нью-Йорк. Тут заражені зараз помирають кожні 17 хвилин. Виклики бригади парамедиків різко зросли на 40%. Щодня диспетчери відділень невідкладної допомоги отримують до 6,5 тис. дзвінків. Через великий потік звернень черга на лінії швидкої інколи сягає 170 осіб. Про це повідомляє видання Daily Mail.

За словами лікаря громадської лікарні Нью-Йорка Стіва Кассапідіса, ситуація у місті пекельна. Він відзначає, що медики не встигають приймати заражених.

Хворих привозять, підключають до апаратів, потім вони вмирають, і коло повторюється. Пацієнтів привозять і привозять, — розповідає Кассапідіс.

Лікар приватної клініки Нью-Йорка Емад Юссеф розповів, що американські лікарні зараз нагадують госпіталі під час війни — пацієнти з кисневими масками лежать один за одним від вхідних дверей аж по всьому приміщенню.

У пожежному департаменті Нью-Йорка закликали громадян дзвонити в швидку тільки в надзвичайних ситуаціях. Наприклад, коли є проблеми із серцем або легенями.

Мер ‪"Великого яблука" Білл де Блазіо вчора заявив, що в місті достатньо необхідних запасів, щоб пережити наступний тиждень. При цьому чиновник не став робити подальші прогнози.

За інформацією BNONews, у Сполучених Штатах Америки наразі інфіковані коронавірусом 113 тис. 416 осіб, вже померло 1 тис. 893 особи. За останню добу заразилися 9 тис. 589 осіб, померли 192 людини.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, випадки інфікування коронавірусом зафіксовані у 177 країнах, а загальна кількість хворих COVID-19 перевищила 600 тис. осіб. Від хвороби станом на 28 березня померло трохи менше 28 тис. осіб.