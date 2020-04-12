Коронавірус у США. Карта: google.com

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Дональд Трамп, президент США, оголосив режим стихійного лиха у всіх 50-ти штатах країни.

Американський лідер підписав відповідну декларацію. Влада штату Вайомінг останньою підписала документ, оскільки коронавірус дістався і до них. Вперше в історії стихійне лихо оголосили по всій території США. Про це повідомив речник президента Джадд Дір на власній сторінці у Twitter.

Вперше в історії глава держави оголошує, що режим стихійного лиха запроваджує у всіх 50 штатах відразу. Президент продовжує відповідати на запити кожного з губернаторів, щоб захистити здоров’я американців, — йдеться в повідомленні.

За словами губернатора Вайомінга Марка Гордона, запроваджений режим дасть змогу місцевим владам підготуватись і мобілізувати ресурси до того часу, коли вони знадобляться. Документ надає фінансування місцевій владі та громадським організаціям.

Як відомо, у Сполучених Штатах Америки новим коронавірусом заразилися 533 тис. 475 осіб, SARS-Cov-2 забрав життя 20 тис. 548 осіб.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, у місті Нью-Йорк фіксується висока смертність від коронавірусу. Американські ЗМІ повідомляли, що заражені в місті помирають кожні 17 хвилин. Виклики бригади парамедиків різко зросли на 40%. Щодня диспетчери відділень невідкладної допомоги отримують до 6,5 тис. дзвінків.