Карта распространения коронавируса: CSSE at Johns Hopkins University

https://racurs.ua/n136608-kitayskiy-koronavirus-v-mire-zarazilis-pochti-1-8-mln-chelovek-karta.html

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Новый коронавирус заражает все больше людей на планете. По всему миру SARS-Cov-2 инфицировались 1 млн 783 тыс. 439 человек.

Больше всего зараженных в Соединенных Штатах Америки — 533 тыс. 475 человек. На втором месте Испания — 163 тыс. 27 зараженных, третьем — Италия с 152 тыс. 271 больным. Во Франции заразились 129 тыс. 654 человека, а в Германии — 125 тыс. 849 человек. Об этом сообщает ресурс BNONews.

Во всем мире от коронавируса умерли уже 109 тыс. 70 человек. В США умерли 20 тыс. 548 человек, в Италии 19 тыс. 468 жертв, а в Испании — 16 тыс. 606. Вирус унес жизни еще 13 тыс. 832 человека во Франции.

От COVID-19 во всем мире излечились 407 тыс. 677 человек.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, коронавирус продолжает распространяться по миру и с каждым днем количество инфицированных растет. По состоянию на 11 апреля было 1 млн 700 тыс. больных COVID-19.