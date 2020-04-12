Карта поширення коронавірусу: CSSE at Johns Hopkins University

https://racurs.ua/ua/n136608-kytayskyy-koronavirus-u-sviti-zarazylysya-mayje-1-8-mln-osib-karta.html

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Новий коронавірус заражає все більше людей на планеті. По всьому світу SARS-Cov-2 інфікувалися 1 млн 783 тис. 439 осіб.

Найбільше заражених у Сполучених Штатах Америки — 533 тис. 475 осіб. На другому місці Іспанія — 163 тис. 27 заражених, третьому — Італія з 152 тис. 271 хворих. У Франції заразилися 129 тис. 654 особи, а в Німеччині — 125 тис. 849 осіб. Про це повідомляє ресурс BNONews.

У всьому світі від коронавіруса померли вже 109 тис. 70 людей. У США померли 20 тис. 548 осіб, в Італії 19 тис. 468 жертв, а в Іспанії — 16 тис. 606. Вірус забрав життя ще 13 тис. 832 осіб у Франції.

Від COVID-19 у всьому світі вилікувалися 407 тис. 677 осіб.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, коронавірус продовжує ширитися світом і з кожним днем ​​кількість інфікованих зростає. Станом на 11 квітня було 1 млн 700 тис. хворих на COVID-19.