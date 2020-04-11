Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2

https://racurs.ua/ua/n136589-epidemiya-koronavirusu-u-sviti-vje-1-7-mln-infikovanyh-mayje-tretyna-z-nyh-u-ssha-karta.html

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Коронавірус продовжує ширитися світом і з кожним днем ​​кількість інфікованих зростає. Загалом у світі станом на ранок 11 квітня — 1 млн 700 тис. хворих на COVID-19.

Найбільше заражених зараз у США — понад 501 тис. Про це свідчать дані з сервісу для відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса.

На другому місці Іспанія — там вже понад 158 тис. заражених. Італія на третьому місці — 147 тис. хворих. У Франції — 125 тис. заражень, у Німеччині — 122 тис. 171 хворих, в Китаї — 83 тис., у Великій Британії — 72 тис. 605, в Ірані — 68 тис. 191, у Туреччині — 47 тис. 92.

Від коронавірусу померло вже 102 тис. 774 людини. Найбільше загиблих в Італії — 18 тис. 849 загиблих, в Іспанії 16 тис. 81 смертей, у Франції — 13 тис. 197.

З кожним днем ​​зростає кількість загиблих і в Америці. За останню добу там зафіксували 34,5 тис. нових випадків зараження коронавірусом, а загиблих від COVID-19 стало на 2 тис. 71 людини більше. Загалом у Сполучених Штатах від коронавірусу померло понад 18,7 тис. осіб.

Всього за останню добу в світі було зафіксовано 96 тис. 439 нових випадків зараження коронавірусом і понад 7 тис. нових смертей.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Президент США Дональд Трамп дав вказівку своїй адміністрації надати Італії допомогу у боротьбі з поширенням коронавірусу. Відповідний меморандум, підписаний президентом США, опублікували на сайті Білого дому. Допомога повинна включати медичні товари та обладнання, гуманітарні вантажі, а також створення польових госпіталів, зазначається у повідомленні.

Тим часом Туреччина оголосила про введення 48-годинної комендантської години.

Як повідомлялося, коронавірус в Україні діагностовано у 2 тис. 511 осіб. За останню добу було підтверджено 308 нових випадків інфікування, з них 18 дітей. 94 людини були госпіталізовані, з них одна дитина.