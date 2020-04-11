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Ракурс
В Україні за добу виявили 308 нових хворих на коронавірус

В Україні від коронавірусу померли 73 людини, за добу виявили 308 нових хворих (КАРТА)

11 кві 2020, 09:56
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Коронавірус в Україні діагностований у 2 тис. 511 осіб. За останню добу було підтверджено 308 нових випадків інфікування, з них 18 дітей. 94 особи були госпіталізовані, з них одна дитина.

За останню добу найбільша кількість нових випадків інфікування зареєстрована у Києві — 48 нових хворих. Також 45 випадків зареєстровано у Житомирській області, ще 40 у Вінницькій. У Чернівецькій області зафіксовано 39 нових хворих. Про це під час онлайн-брифінгу 11 квітня розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Наразі найбільша кількість інфікованих зареєстрована у Чернівецькій області — 409 випадків. На другому місці за кількістю хворих столиця України — 396 хворих.

Кількість інфікованих в Україні:

  • Вінницька область — 151 випадок;
  • Волинська область — 52 випадки;
  • Дніпропетровська область — 55 випадків;
  • Донецька область — 11 випадків;
  • Житомирська область — 74 випадки;
  • Закарпатська область — 60 випадків;
  • Запорізька область — 64 випадки;
  • Івано-Франківська область — 274 випадки;
  • Кіровоградська область — 106 випадків;
  • м. Київ — 396 випадків;
  • Київська область — 149 випадків;
  • Львівська область — 96 випадків;
  • Луганська область — три випадки;
  • Миколаївська область — нуль випадків;
  • Одеська область — 51 випадок;
  • Полтавська область — 24 випадки;
  • Рівненська область — 103 випадки;
  • Сумська область — 69 випадків;
  • Тернопільська область — 208 випадків;
  • Харківська область — вісім випадків;
  • Херсонська область — 28 випадків;
  • Хмельницька область — 18 випадків;
  • Чернівецька область — 409 випадків;
  • Черкаська область — 93 випадки;
  • Чернігівська область — 9 випадків.

В Україні за добу виявили 308 нових хворих на коронавірус. Карта: ЦГЗ

Наразі до лікарень госпіталізовані 1 тис. 17 хворих на COVID-19. З них 43 дитини. До апарату штучної вентиляції легень підключені 45 людей. За минулу добу одужали 18 пацієнтів, а загальна кількість одужавших — 79 людей. Було зафіксовано також чотири нові смерті, загальна кількість летальних випадків — 73. Показник летальность в Україні — 2,9%. 80% загиблих мали супутні серцево-судинні захворювання.

Станом на ранок 11 квітня 2020 року до Центру громадського здоров’я МОЗ надійшло 1 тис. 12 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 9 тис. 775 повідомлень про підозру на COVID-19.

Як писав «Ракурс», в Україні коронавірусом заразилися 334 медики.


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