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В Україні за добу виявили 308 нових хворих на коронавірус
В Україні від коронавірусу померли 73 людини, за добу виявили 308 нових хворих (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n136586-v-ukrayini-vid-koronavirusu-pomerly-73-ludyny-za-dobu-vyyavyly-308-novyh-hvoryh-karta.htmlРакурс
Коронавірус в Україні діагностований у 2 тис. 511 осіб. За останню добу було підтверджено 308 нових випадків інфікування, з них 18 дітей. 94 особи були госпіталізовані, з них одна дитина.
За останню добу найбільша кількість нових випадків інфікування зареєстрована у Києві — 48 нових хворих. Також 45 випадків зареєстровано у Житомирській області, ще 40 у Вінницькій. У Чернівецькій області зафіксовано 39 нових хворих. Про це під час онлайн-брифінгу 11 квітня розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Наразі найбільша кількість інфікованих зареєстрована у Чернівецькій області — 409 випадків. На другому місці за кількістю хворих столиця України — 396 хворих.
Кількість інфікованих в Україні:
- Вінницька область — 151 випадок;
- Волинська область — 52 випадки;
- Дніпропетровська область — 55 випадків;
- Донецька область — 11 випадків;
- Житомирська область — 74 випадки;
- Закарпатська область — 60 випадків;
- Запорізька область — 64 випадки;
- Івано-Франківська область — 274 випадки;
- Кіровоградська область — 106 випадків;
- м. Київ — 396 випадків;
- Київська область — 149 випадків;
- Львівська область — 96 випадків;
- Луганська область — три випадки;
- Миколаївська область — нуль випадків;
- Одеська область — 51 випадок;
- Полтавська область — 24 випадки;
- Рівненська область — 103 випадки;
- Сумська область — 69 випадків;
- Тернопільська область — 208 випадків;
- Харківська область — вісім випадків;
- Херсонська область — 28 випадків;
- Хмельницька область — 18 випадків;
- Чернівецька область — 409 випадків;
- Черкаська область — 93 випадки;
- Чернігівська область — 9 випадків.
Наразі до лікарень госпіталізовані 1 тис. 17 хворих на COVID-19. З них 43 дитини. До апарату штучної вентиляції легень підключені 45 людей. За минулу добу одужали 18 пацієнтів, а загальна кількість одужавших — 79 людей. Було зафіксовано також чотири нові смерті, загальна кількість летальних випадків — 73. Показник летальность в Україні — 2,9%. 80% загиблих мали супутні серцево-судинні захворювання.
Станом на ранок 11 квітня 2020 року до Центру громадського здоров’я МОЗ надійшло 1 тис. 12 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 9 тис. 775 повідомлень про підозру на COVID-19.
Як писав «Ракурс», в Україні коронавірусом заразилися 334 медики.
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