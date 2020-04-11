В Україні за добу виявили 308 нових хворих на коронавірус

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Коронавірус в Україні діагностований у 2 тис. 511 осіб. За останню добу було підтверджено 308 нових випадків інфікування, з них 18 дітей. 94 особи були госпіталізовані, з них одна дитина.

За останню добу найбільша кількість нових випадків інфікування зареєстрована у Києві — 48 нових хворих. Також 45 випадків зареєстровано у Житомирській області, ще 40 у Вінницькій. У Чернівецькій області зафіксовано 39 нових хворих. Про це під час онлайн-брифінгу 11 квітня розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Наразі найбільша кількість інфікованих зареєстрована у Чернівецькій області — 409 випадків. На другому місці за кількістю хворих столиця України — 396 хворих.

Кількість інфікованих в Україні:

Вінницька область — 151 випадок;

Волинська область — 52 випадки;

Дніпропетровська область — 55 випадків;

Донецька область — 11 випадків;

Житомирська область — 74 випадки;

Закарпатська область — 60 випадків;

Запорізька область — 64 випадки;

Івано-Франківська область — 274 випадки;

Кіровоградська область — 106 випадків;

м. Київ — 396 випадків;

Київська область — 149 випадків;

Львівська область — 96 випадків;

Луганська область — три випадки;

Миколаївська область — нуль випадків;

Одеська область — 51 випадок;

Полтавська область — 24 випадки;

Рівненська область — 103 випадки;

Сумська область — 69 випадків;

Тернопільська область — 208 випадків;

Харківська область — вісім випадків;

Херсонська область — 28 випадків;

Хмельницька область — 18 випадків;

Чернівецька область — 409 випадків;

Черкаська область — 93 випадки;

Чернігівська область — 9 випадків.

Наразі до лікарень госпіталізовані 1 тис. 17 хворих на COVID-19. З них 43 дитини. До апарату штучної вентиляції легень підключені 45 людей. За минулу добу одужали 18 пацієнтів, а загальна кількість одужавших — 79 людей. Було зафіксовано також чотири нові смерті, загальна кількість летальних випадків — 73. Показник летальность в Україні — 2,9%. 80% загиблих мали супутні серцево-судинні захворювання.

Станом на ранок 11 квітня 2020 року до Центру громадського здоров’я МОЗ надійшло 1 тис. 12 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 9 тис. 775 повідомлень про підозру на COVID-19.

Як писав «Ракурс», в Україні коронавірусом заразилися 334 медики.