В Украине за сутки зарегистрировали 308 новых больных коронавирусом

https://racurs.ua/n136586-v-ukraine-ot-koronavirusa-umerli-73-cheloveka-za-sutki-zaregistrirovali-308-novyh-bolnyh-karta.html

Ракурс

Коронавирус в Украине диагностирован у 2 тыс. 511 человек. За последние сутки было подтверждено 308 новых случаев инфицирования, из них 18 детей. 94 человека были госпитализированы, из них один ребенок.

За последние сутки наибольшее количество новых случаев инфицирования зарегистрировано в Киеве — 48 новых больных. Также 45 случаев зарегистрировано в Житомирской области, еще 40 в Винницкой. В Черновицкой области зафиксировано 39 новых больных. Об этом во время онлайн-брифинга 11 апреля рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Сейчас наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в Черновицкой области — 409 случаев. На втором месте по количеству больных столица Украины — 396 больных.

Количество инфицированных в Украине:

Винницкая область — 151 случай;

Волынская область — 52 случая;

Днепропетровская область — 55 случаев;

Донецкая область — 11 случаев;

Житомирская область — 74 случая;

Закарпатская область — 60 случаев;

Запорожская область — 64 случая;

Ивано-Франковская область — 274 случая;

Кировоградская область — 106 случаев;

г. Киев — 396 случаев;

Киевская область — 149 случаев;

Львовская область — 96 случаев;

Луганская область — три случая;

Николаевская область — ноль случаев;

Одесская область — 51 случай;

Полтавская область — 24 случая;

Ровенская область — 103 случая;

Сумская область — 69 случаев;

Тернопольская область — 208 случаев;

Харьковская область — восемь случаев;

Херсонская область — 28 случаев;

Хмельницкая область — 18 случаев;

Черновицкая область — 409 случаев;

Черкасская область — 93 случая;

Черниговская область — 9 случаев.

Сейчас госпитализированы 1 тыс. 17 больных COVID-19. Из них 43 ребенка. К аппарату искусственной вентиляции легких подключены 45 человек. За минувшие сутки выздоровели 18 пациентов, а общее количество выздоровевших — 79 человек. Было зафиксировано также четыре новые смерти, общее количество летальных случаев — 73. Показатель летальность в Украине — 2,9%. 80% погибших имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания.

По состоянию на утро 11 апреля в Центр общественного здоровья Минздрава поступило 1 тыс. 12 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 9 тыс. 775 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как писал «Ракурс», в Украине коронавирусом заразились 334 медика.