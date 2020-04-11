Коронавирус в Украине: COVID-19 инфицированы 334 медика

В Украине COVID-19 инфицированы 334 медика

https://racurs.ua/n136584-koronavirus-v-ukraine-covid-19-inficirovany-334-medika.html

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Коронавирус в Украине диагностирован у более 2,2 тыс. человек. Значительная часть зараженных — это врачи и другие медицинские сотрудники.

По состоянию на 10 апреля коронавирусом заразились 334 медицинских работника. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишут «Подробности».

По его словам, Министерство здравоохранения делает все возможное, чтобы обеспечить медиков необходимыми средствами защиты. В частности, в больницы отправляют маски, очки, респираторы, костюмы защиты. Однако заражение медиков, по информации Степанова, — это общемировая практика, ведь они «находятся на передовой» борьбы с коронавирусом. Так, в Италии заболели 9 тыс. медицинских работников — 12% от общего количества инфицированных.

Также министр назвал другие уязвимые категории населения в Украине. По его словам, более 20% больных украинцев — люди в возрасте от 50 до 59 лет. В особенной зоне риска находятся больные с сопутствующими заболеваниями — сахарный диабет, болезни почек и сердечно-сосудистой системы.

Как сообщалось, коронавирус в Николаевской области до сих пор лабораторно не подтвержден ни у одного из пациентов. Но всем пациентам области с подозрением на коронавирус проведут повторные тесты на COVID-19, ведь отличные эпидемиологические показатели области могут быть связаны с медицинской ошибкой.