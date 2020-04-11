Пожар в Чернобыле: огонь выжег 3,5 тыс. га территории, убытки достигают десятков миллионов гривен

Пожар в Чернобыле. Фото: DRONARIUM UKRAINE

https://racurs.ua/n136583-pojar-v-chernobyle-ogon-vyjeg-3-5-tys-ga-territorii-ubytki-dostigaut-desyatkov-millionov-griven.html

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Пожар в Чернобыле тушат уже более недели, однако каждый день там появляются новые очаги возгорания. Суммарно огонь охватил уже по меньшей мере 3,5 тыс. га территории зоны отчуждения, однако точный размер выжженной территории узнать сейчас невозможно из-за задымления.

При этом убытки от пожаров, по предварительным подсчетам, достигают «десятков миллионов гривен». Однако реальную сумму можно будет оценить только после ликвидации пожаров. Об этом заявила во время онлайн-брифинга исполняющая обязанности председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Екатерина Павлова.

По словам Павловой, в настоящее время невозможно также установить точный размер выжженной территории из-за задымления. Она также отметила, что есть большие территории, куда не может пройти техника. То есть пожар можно рассмотреть с аэротехники, но подъехать туда и потушить его возможности нет.

На сайте Государственного научного технического центра по ядерной и радиационной безопасности сообщается, что дым и загрязненный воздух из Чернобыльской зоны 11 апреля накроет Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области и Киев.

Как сообщалось, нынешний пожар в Чернобыле — самый масштабный с 2015 года. Огонь может уничтожить более 700 га леса. При этом уровень радиации остается в пределах нормы.