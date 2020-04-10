Вакцина от коронавируса будет готова через 90 дней – власти Израиля. Фото: defense.gov

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В Израиле за три месяца завершат работу над созданием вакцины от нового коронавируса.

Израильские ученые сейчас находятся на пороге разработки первой вакцины против COVID-19. По плану препарат будет готов через несколько недель и через 90 дней наладят выпуск полноценной вакцины. О прорыве в медицине заявил министр науки и технологий страны Офир Акунис, сообщает издание The Jerusalem Post.

По словам чиновника, над вакциной работают специалисты исследовательского института MIGAL. Заявляется, что это будет уникальная вакцина, которая полностью изменит ситуацию в мире.

Поздравляю исследовательский институт MIGAL с этим захватывающим прорывом. Я уверен, мы быстро продвинемся дальше. И это будет нашим ответом на серьезную глобальную угрозу COVID-19, — отметил министр.

Отмечается, что медики этого института четыре года работали над вакциной от коронавирус другого типа, распространенного среди кур. Фундаментальные наработки в этой области позволили ученым серьезно продвинуться с вакциной для китайского коронавируса.

Руководитель исследовательской группы доктор Чен Кац надеется, что через несколько недель вакцина против коронавируса будет готова. Он сообщает, что доклинические исследования уже показывают успешность лекарства — высокий уровень выработки антител против COVID-19. При этом медики понимают, что период клинических испытаний может растянуться на долгие месяцы.

Напомним, фармацевты научно-производственной фирмы с Луганщины начали разрабатывать лекарство от коронавируса. Специалисты начали разработку генерической копии противовирусного препарата AVIGAN, который испытали во время эпидемии в Ухане, а в Италии он был разрешен к экспериментальному применению.