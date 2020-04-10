Вакцина від коронавірусу буде готова за 90 днів – влада Ізраїлю. Фото: defense.gov

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В Ізраїлі за три місяці завершать роботу над створенням вакцини від нового коронавірусу.

Ізраїльські вчені наразі знаходяться на порозі розробки першої вакцини проти COVID-19. За планом препарат буде готовим за кілька тижнів і через 90 днів налагодять випуск повноцінної вакцини. Про прорив у медицині заявив міністр науки і технологій країни Офір Акуніс, повідомляє видання The Jerusalem Post.

За словами високопосадовця, над вакциною працюють фахівці дослідницького інституту MIGAL. Заявляється, що це буде унікальна вакцина, яка повністю змінить ситуацію в світі.

Вітаю дослідницький інститут MIGAL з цим захоплюючим проривом. Я впевнений, ми швидко просунемося далі. І це буде нашою відповіддю на серйозну глобальну загрозу COVID-19, — зазначив міністр.

Наголошується, що медики цього інституту чотири роки працювали над вакциною від коронавірусу іншого типу, поширеного серед курей. Фундаментальні напрацювання в цій галузі дозволили вченим серйозно просунутися з вакциною для китайського коронавірусу.

Керівник дослідницької групи доктор Чен Кац сподівається, що через кілька тижнів вакцина проти коронавірусу буде готова. Він повідомляє, що доклінічні дослідження вже показують успішність ліків — високий рівень вироблення антитіл проти COVID-19. При цьому медики розуміють, що період клінічних випробувань може розтягнутися на довгі місяці.

Нагадаємо, фармацевти науково-виробничої фірми з Луганщини почали розробляти ліки від коронавірусу. Фахівці почали розробку генеричної копії противірусного препарату AVIGAN, який випробували в під час епідемії в Ухані, а в Італії він був дозволений до експериментального застосування.