Плаквеніл — застосування при коронавірусі. Фото: Pixabay

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Ракурс

Сьогодні немає специфічного лікування коронавірусної інфекції. Україні пощастило в тому плані, що пандемія прийшла до нас, коли у світі вже були напрацьовані і викладені в доступ експериментальні протоколи для лікування COVID-19. Чи допоможуть таблетки «Плаквеніл» від коронавірусу?

МОЗ України 2 квітня затвердило протокол лікування коронавірусної інфекції, на який вже давно чекали як лікарі, так і пацієнти. Згідно з документом, основним препаратом для терапії став гідроксихлорохін (в Україні продається під торговою назвою «Плаквеніл»). Цей препарат добре відомий у ревматології, хворим на артрит, його застосовують при малярії, вовчанці.

Рекламу «Плаквенілу» зробив приблизно місяць тому президент США Дональд Трамп, повідомивши, що цей лікарський засіб буде застосовуватися для лікування коронавірусної інфекції, і назвавши його «проривом у медицині». Після цього повідомлення «Плаквеніл» зник з українських аптек. Суспільство, яке не довіряє державним інститутам і звикло розраховувати саме на себе, буквально змело ліки з аптек. Якщо в допандемічні часи цінник препарату не перевищував 500 грн, то зараз, за чутками, вартість злетіла до 17 тис. грн (якщо вдасться знайти). Люди, які приймають препарат за призначенням, залишилися без лікарської підтримки.

Застосування «Плаквенілу» при коронавірусній інфекції — так званий off label (застосування поза інструкції). Є дослідження, які засвідчили ефективність препарату у пацієнтів з важким перебігом COVID-19. Наприклад, Дідьє Рауль, лікар-інфекціоніст з Марселя, запропонував свою схему лікування коронавірусної інфекції, використовуючи «Плаквеніл» разом з азитроміцином (антибіотик, відомий в Україні під торговою назвою «Сумамед»).

Дослідження на 36 пацієнтах з коронавірусом дало непогані результати: за шість днів у 20 осіб спостерігався позитивний ефект. У Франції ці лікарські препарати були рекомендовані для використання, але з особливими заходами безпеки. У ВООЗ вважають, що препарат ще вивчений дуже мало, тому рекомендувати його для лікування COVID-19 не поспішають. Поки препарат включили в масштабний клінічний експеримент (дослідження Solidarity), мета якого — встановити, наскільки ефективним є використання низки вже зареєстрованих лікарських засобів при лікуванні коронавірусної інфекції.

Обережно: «Плаквеніл», або Що кажуть лікарі

Згідно з протоколом, всі лікарські засоби, внесені в документ, показані тільки пацієнтам у тяжкому стані і в середньотяжкому за наявності серйозних супутніх захворювань (висока група ризику). Категорично забороняється самолікування. Препарати призначаються тільки в умовах стаціонару.

«Плаквеніл» — це токсичний препарат. Він небезпечний своїм впливом на центральну нервову систему, може викликати судоми, параліч дихальних м'язів, психічні розлади. Також є небезпека порушення серцевого ритму. Високий ступінь ризику розвитку токсичного гепатиту. Категорично забороняється самолікування. Це може призвести до трагедії», — попереджає лікар-інфекціоніст Євген Дубровський. За його словами, такі препарати застосовуються тільки під медичним контролем і моніторингом ЕКГ, сатурації (насичення крові киснем), лабораторних аналізів тощо.

Про серйозні побічні дії препарату попереджає і головлікар Олександрівської лікарні (м. Київ) Людмила Антоненко: «Плаквеніл» має серйозні побічні дії у хворих. Особливо у тих, хто має серцево-судинні захворювання, цей лікарський препарат може викликати серйозні проблеми з порушенням ритму серця». Вона закликала лікарів дуже виважено призначати препарат, особливо пацієнтам із груп ризику (хворих на цукровий діабет, із серцево-судинними захворюваннями, хворих на гіпертонічну хворобу). За словами лікаря, «Плаквеніл» може викликати гіпоглікемію у хворих на цукровий діабет.

За словами Людмили Антоненко, лікарі Олександрівської лікарні вже мають досвід застосування «Плаквенілу» при легких, середніх і важких стадіях захворювання. Однак вони поки не зрозуміли, наскільки препарат дає позитивний результат. «Пацієнти, які його не приймали чи приймали, одужували однаково», — каже головлікар.

Чи доступний «Плаквеніл» в Україні

Днями в Україну надійшли перші 3000 упаковок «Плаквенілу» від французької компанії-виробника Sanofi. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, препарат розподілять по регіонах: в області поїдуть 2250 упаковок, 750 залишаться в Києві «для швидкого реагування». МОЗ домовилося також про постачання «Плаквенілу» з іншими компаніями. Україна планує закупити препарат для лікування 20 тис. пацієнтів, поставка очікується наступного тижня.

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Коронавірус — один з тих респіраторних вірусів, на які ми хворіємо майже щороку. Їх багато, вони різні, деякі викликають важкі захворювання (грип, наприклад), інші майже непомітні (риновіруси тощо). SARS-CoV-2 — це новий штам із сімейства коронавірусів. У більшості з нас до нього немає сформованого специфічного імунітету. Але він з'явиться — на це потрібен час.

Паніка не найкращий порадник. Тому прислухаємося до лікаря-інфекціоніста Євгена Дубровського: «Не скуповуйте «Плаквеніл» за скажені гроші в аптеках чи на чорному ринку. Нехай він залишиться для тих, кому дійсно потрібен. А це велика кількість хворих з хронічними системними та ревматологічними захворюваннями. Вони зараз на грані відчаю. Для них ліків вже немає».