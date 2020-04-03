Плаквенил — применение при коронавирусе. Фото: Pixabay

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Сегодня нет специфического лечения от коронавирусной инфекции. Украине повезло в том плане, что пандемия пришла в нашу страну, когда в мире уже были наработаны и выложены в доступ экспериментальные протоколы для лечения COVID-19. Помогут ли таблетки «Плаквенил» от коронавируса?

Минздрав Украины 2 апреля утвердил протокол лечения коронавирусной инфекции, которого давно заждались как врачи, так и пациенты. Согласно документу, основным препаратом для терапии стал гидроксихлорохин (в Украине продается под торговым названием «Плаквенил»). Этот препарат хорошо известен в ревматологии, больным артритом, его применяют при малярии, волчанке.

Рекламу «Плаквенилу» сделал примерно месяц назад президент США Дональд Трамп, сообщив, что данное лекарственное средство будет применяться для лечения коронавирусной инфекции, и назвав его «прорывом в медицине». После этого сообщения «Плаквенил» пропал из украинских аптек. Общество, не доверяющее государственным институтам и привыкшее рассчитывать само на себя, буквально смело лекарство из аптек. Если в допандемические времена ценник препарата не превышал 500 грн, то сейчас, по слухам, стоимость взлетела до 17 тыс. грн (если удастся найти). Люди, принимающие средство по назначению, остались без лекарственной поддержки.

Применение «Плаквенила» при коронавирусной инфекции — так называемый off label (применение вне инструкции). Есть исследования, показавшие эффективность препарата у пациентов с тяжелым течением COVID-19. Например, Дидье Рауль, врач-инфекционист из Марселя, предложил свою схему лечения коронавирусной инфекции, используя «Плаквенил» вместе с азитромицином (антибиотик, известный в Украине под торговым названием «Сумамед»).

Исследование на 36 пациентах с коронавирусом дало неплохие результаты: через шесть дней у 20 человек наблюдался позитивный эффект. Во Франции эти лекарственные препараты были рекомендованы для использования, но с особыми мерами предосторожности. В ВОЗ считают, что препарат еще изучен очень мало, поэтому рекомендовать его для лечения COVID-19 не спешат. Пока препарат включили в масштабный клинический эксперимент (исследование Solidarity), цель которого — установить, насколько эффективно использование ряда уже зарегистрированных лекарственных средств при лечении коронавирусной инфекции.

Осторожно: «Плаквенил», или Что говорят врачи

Согласно протоколу, все лекарственные средства, внесенные в документ, показаны только пациентам в тяжелом состоянии и в среднетяжелом при наличии серьезных сопутствующих заболеваний (высокая группа риска). Категорически запрещается самолечение. Препараты назначаются только в условиях стационара.

«Плаквенил» — это токсичный препарат. Он опасен своим влиянием на центральную нервную систему, может вызвать судороги, паралич дыхательных мышц, психические расстройства. Также есть опасность нарушения сердечного ритма. Высокая степень риска развития токсического гепатита. Категорически запрещается самолечение. Это может привести к трагедии», — предупреждает врач-инфекционист Евгений Дубровский. По его словам, такие препараты применяются только под медицинским контролем и мониторингом ЭКГ, сатурации (насыщение крови кислородом), лабораторных анализов и т. д.

О серьезных побочных действиях препарата предупреждает и главврач Александровской больницы (г. Киев) Людмила Антоненко: «Плаквенил» имеет серьезные побочные действия у больных. Особенно у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, этот лекарственный препарат может вызвать серьезные проблемы с нарушением ритма сердца». Она призвала врачей очень взвешенно назначать препарат, особенно пациентам из групп риска (больных сахарным диабетом, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, больных гипертонической болезнью). По словам врача, «Плаквенил» может вызвать гипогликемию у больных сахарным диабетом.

По словам Людмилы Антоненко, врачи Александровской больницы уже имеют опыт применения «Плаквенила» при легких, средних и тяжелых стадиях заболевания. Однако они пока не поняли, насколько препарат дает позитивный результат. «Пациенты, которые его не принимали или принимали, выздоравливали одинаково», — говорит главврач.

Доступен ли «Плаквенил» в Украине

На днях в Украину поступили первые 3000 упаковок «Плаквенила» от французской компании-производителя Sanofi. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, препарат распределят по регионам: в области уедут 2250 упаковок, 750 останутся в Киеве «для быстрого реагирования». Минздрав договорился также о поставках «Плаквенила» с другими компаниями. Украина планирует закупить препарат для лечения 20 тыс. пациентов, поставка ожидается на следующей неделе.

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Коронавирус — один из тех респираторных вирусов, которыми мы болеем почти каждый год. Их много, они разные, некоторые вызывают тяжелые заболевания (грипп, например), другие почти незаметны (риновирусы и т. д.). SARS-CoV-2 — это новый штамм из семейства коронавирусов. У большинства из нас к нему нет сформированного специфического иммунитета. Но он появится — на это нужно время.

Паника не лучший советчик. Поэтому прислушаемся к врачу-инфекционисту Евгению Дубровскому: «Не скупайте «Плаквенил» за бешеные деньги в аптеках или на черном рынке. Пусть он останется для тех, кому действительно нужен. А это большое количество больных с хроническими системными и ревматологическими заболеваниями. Они сейчас на грани отчаяния. Для них лекарств уже нет».