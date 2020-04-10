В Україні 11 квітня 2020 року свято Лазарева субота. Фото: goodfon.ru

https://racurs.ua/ua/n136581-11-kvitnya-svyato-berezy-ta-lazareva-subota-scho-mojna-robyty-golovni-prykmety.html

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11 квітня 2020 року у православних — Лазарева субота. Цей день названий на честь великого чуда, коли Господь воскресив праведного Лазаря. На той момент Лазар був мертвий вже чотири дні, але з волі Христа воскрес і прожив ще 30 років.

Попри те, що зараз триває Великий піст, у Лазареву суботу можна їсти ікру (але не рибу), додавати в страви рослинне масло. Дозволяється випити кагору.

Також 11 квітня за народним календарем відзначають Кирилів день або Берещеніє - свято берези. В цей день українці збирали березовий сік, який, за народним повір’ям, саме цього дня він володіє цілющою силою.

У народі кажуть, що в цей день варто нарвати верби для освячення у Вербну неділю. Також цього дня варто сіяти горох. Кажуть, що в такому випадку він добре вродить. Традиційними стравами на столі вважаються гречані млинці та різні каші.

Народні прикмети 11 квітня на погоду:

багато березового соку — до дощового літа;

берези рано опушилися — до посушливого літа, а якщо вільха — навпаки;

багато лебедів зустріти — до теплої весни;

сороки в’ють гнізда низько — багато гроз влітку буде.

11 квітня — іменини справляють Іван і Ісаакій, Кирило і Корнилій, Марк і Михайло, Філіп.

Цього дня в 1492 році народилася французька принцеса, сестра короля Франциска I, одна з перших жінок-письменниць у Франції Маргарита I. У 1913 році на світ з’явився український вчений-фізик, професор та ректор Харківського державного університету Володимир Хоткевич. У 1968 році народився російський письменник-фантаст Сергій Лук’яненко, а в 1997 — український співак Melovin, який у 2018 році представляв Україну на пісенному конкурсі «Євробачення».

Крім того, 11 квітня року світ відзначає Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів.

Нагадаємо, у 2020 році улюбленими святами українців залишаються Різдво Христове, Великдень та Новий рік. Найменш популярні офіційні свята українців — День захисника України, День міжнародної солідарності трудящих і День Конституції.