Дружині екс-міністра Леоніда Кожари повідомили про підозру. Фото: ukranews.com

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Поліція спільно з прокуратурою 10 квітня повідомили дружині колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари про підозру за завідомо неправдиві свідчення.

Слідчі встановили, що жінка умисно повідомила правоохоронцям недостовірні відомості про факти та обставини вчинення її чоловіком кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) КК України. Про це 10 грудня повідомила прокуратура Київської області.

Зазначається, що дружина Кожари вдруге дала неправдиві свідчення на засіданні суду, де обирали запобіжний захід її чоловікові. У прокуратурі вважають, що таким чином вона намагалася сприяти тому, щоб її чоловік уник відповідальності. Такі дії кваліфікували за ч. 2 ст. 384 (завідомо неправдиве показання свідка) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва 27 березня арештував колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару до 25 травня. Кожару підозрюють в умисному вбивстві підприємця Сергія Старицького, котрий раніше також очолював телеканал «Інтер». Екс-очільника МЗС затримали 25 лютого.

Тіло Старицького з вогнепальними пораненнями поліція виявила в будинку Кожари у селі Чайки Київської області в ніч на 22 лютого. Підприємець загинув від куль, випущених під час застілля з нагородної зброї Кожари — пістолета Jericho 941. Гість і господар дому в цей момент були нетверезі.