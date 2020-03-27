Екс-глава МЗС Леонід Кожара. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n135870-sud-areshtuvav-eks-glavu-mzs-leonida-kojaru.html

Ракурс

Леонід Кожара, колишній міністр закордонних справ України, перебуватиме під вартою до 25 травня.

Рішення про запобіжний захід 27 березня ухвалив Шевченківський районний суд Києва. Суддя постановив арештувати Кожару на 60 днів й призначив заставу у 14 млн 83 тис. 400 грн. У разі внесення застави Кожара змушений буде носити електронний браслет і здати паспорт для виїзду за кордон.

Резолютивну частину рішення обіцяють оголосити 30 березня.

Нагадаємо, Кожару підозрюють в умисному вбивстві підприємця Сергія Старицького, котрий раніше також очолював телеканал «Інтер». Екс-очільника МЗС затримали 25 лютого.

Тіло Старицького з вогнепальними пораненнями поліція виявила в будинку Кожари у селі Чайки Київської області в ніч на 22 лютого. Підприємець загинув від куль, випущених під час застілля з нагородної зброї Кожари — пістолета Jericho 941. Гість і господар дому в цей момент були нетверезі.

Сам Кожара та його дружина заявили, що Старицький вчинив самогубство. Однак слідчі встановили, що той самостійно не міг застрелитися. Вже 24 лютого Національна поліція повідомила, що загибель підприємця Старицького розслідують як умисне вбивство.