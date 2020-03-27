Керівник столичної поліції Андрій Крищенко. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n135869-koronavirus-vyyavyly-u-nachalnyka-policiyi-kyieva.html

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Андрій Крищенко, заступник голови Національної поліції України — начальник поліції Києва, заразився коронавірусною інфекцією COVID-19.

Стан здоров’я глави столичної поліції задовільний. Крищенко продовжує виконувати свої обов’язки дистанційно. Цьогоріч він та члени його родини за кордоном не перебували. Про це 27 березня повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook.

Крім того, у прес-службі Міністерства внутрішніх справ України повідомили, що заразилися коронавірусом ще двоє співробітників поліції та курсант. Захворів дільничний поліцейський в Івано-Франківській області та начальник одного зі структурних підрозділів поліції Києва.

Також 27 березня лабораторно підтверджено захворювання у курсанта, який проходив практику у Бердянському відділі поліції та у Андрія Крищенка. Зазначається, що всі службові приміщення, де несли службу поліцейські, належним чином продезінфіковані.

Наразі правоохоронці встановлюють коло осіб, які контактували протягом інкубаційного періоду із хворим. Всі вони перебуваютьна самоізоляції. Приміщення столичного главку належним чином продезінфіковані.

Нагадаємо, у Києві коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, виявили вже у 55 людей.