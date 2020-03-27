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Ракурс
Руководитель столичной полиции Андрей Крищенко. Фото: liga.net

Коронавирус обнаружили у начальника полиции Киева

27 мар 2020, 15:00
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Андрей Крищенко, заместитель председателя Национальной полиции Украины-начальник полиции Киева, заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

Состояние здоровья главы столичной полиции удовлетворительное. Крищенко продолжает выполнять свои обязанности дистанционно. В этом году он и члены его семьи за границей не находились. Об этом 27 марта сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

Кроме того, в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины сообщили, что заразились коронавирусом еще два сотрудника полиции и курсант. Заболел участковый полицейский в Ивано-Франковской области и начальник одного из структурных подразделений полиции Киева.

Также 27 марта лабораторно подтверждено заболевание у курсанта, проходившего практику в Бердянском отделе полиции и у Андрея Крищенко. Отмечается, что все служебные помещения, где несли службу полицейские, должным образом продезинфицированы.

Сейчас правоохранители устанавливают круг лиц, которые контактировали в течение инкубационного периода с больным. Все они находятся на самоизоляции. Помещения столичного главка должным образом продезинфицированы.

Напомним, в Киеве коронавирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, обнаружили уже в 55 человек.

Источник: Ракурс


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