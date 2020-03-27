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Ракурс
Экс-глава МИД Леонид Кожара. Фото: Википедия

Суд арестовал экс-главу МИД Леонида Кожару

27 мар 2020, 15:10
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Леонид Кожара, бывший министр иностранных дел Украины, будет находиться под стражей до 25 мая.

Решение о мере пресечения 27 марта принял Шевченковский районный суд Киева. Судья постановил арестовать Кожару на 60 дней и назначил залог в 14 млн 83 тыс. 400 грн. В случае внесения залога Кожара вынужден будет носить электронный браслет и сдать паспорт для выезда за границу.

Резолютивную часть решения обещают объявить 30 марта.

Напомним, Кожару подозревают в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого, который ранее возглавлял телеканал «Интер». Экс-главу МИД задержали 25 февраля.

Тело Старицкого с огнестрельными ранениями полиция обнаружила в доме Кожары в селе Чайки Киевской области в ночь на 22 февраля. Предприниматель погиб от пуль, выпущенных во время застолья из наградного оружия Кожары — пистолета Jericho 941. Гость и хозяин дома в этот момент находились в состоянии алкогольного опьянения.

Сам Кожара и его жена заявили, что Старицкий совершил самоубийство. Однако следователи установили, что тот самостоятельно не мог застрелиться. Уже 24 февраля Национальная полиция сообщила, что гибель предпринимателя Старицкого расследуют как умышленное убийство.

Источник: Ракурс


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