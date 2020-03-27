Экс-глава МИД Леонид Кожара. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n135870-sud-arestoval-eks-glavu-mid-leonida-kojaru.html

Ракурс

Леонид Кожара, бывший министр иностранных дел Украины, будет находиться под стражей до 25 мая.

Решение о мере пресечения 27 марта принял Шевченковский районный суд Киева. Судья постановил арестовать Кожару на 60 дней и назначил залог в 14 млн 83 тыс. 400 грн. В случае внесения залога Кожара вынужден будет носить электронный браслет и сдать паспорт для выезда за границу.

Резолютивную часть решения обещают объявить 30 марта.

Напомним, Кожару подозревают в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого, который ранее возглавлял телеканал «Интер». Экс-главу МИД задержали 25 февраля.

Тело Старицкого с огнестрельными ранениями полиция обнаружила в доме Кожары в селе Чайки Киевской области в ночь на 22 февраля. Предприниматель погиб от пуль, выпущенных во время застолья из наградного оружия Кожары — пистолета Jericho 941. Гость и хозяин дома в этот момент находились в состоянии алкогольного опьянения.

Сам Кожара и его жена заявили, что Старицкий совершил самоубийство. Однако следователи установили, что тот самостоятельно не мог застрелиться. Уже 24 февраля Национальная полиция сообщила, что гибель предпринимателя Старицкого расследуют как умышленное убийство.