Кличко зробив заяву щодо комендантської години. Фото: Ракурс

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Комендантську годину в Києві не запроваджуватимуть, як у деяких регіонах України.

Такі рішення — не в компетенції місцевої влади. Про це 10 квітня повідомив міський голова Києва Віталій Кличко на власному каналі в Telegram.

Мер додав, що цими вихідними столичні правоохоронці нестимуть посилену службу й контролюватимуть дотримання умов карантину. Силовики патрулюватимуть у парках, скверах, публічних місцях столиці. Для цього збільшать кількість нарядів поліції.

За словами Кличка, з початку карантину в Києві на порушників склали вже 705 адміністративних протоколів. Завдяки цим штрафам до бюджету надійшло понад 130 тис. грн.

Тому ще раз звертаюсь до всіх: не нехтуйте правилами! Не йдіть туди, де вас можуть оштрафувати, — наголосив мер.

Нагадаємо, у багатьох регіонах України вирішили запровадити «комендантську годину», яка передбачає обмеження на пересування. У Київській області вирішили посилити карантин на найближчі вихідні та великодні свята.

В облдержадміністрації рекомендували місцевій владі обмежити пересування та перебування людей в громадських місцях у період вихідних і святкових днів. Також в ОДА рекомендують посилити контроль дотримання умов карантину на території населених пунктів, в тому числі у парках, лісопаркових зонах та в місцях масового перебування людей.