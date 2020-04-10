Президент Україні Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

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Володимир Зеленський, президент України, заявив, що Фонд боротьби з коронавірусом становитиме 66 млрд грн.

За кошти цього фонду планують збільшити виплати лікарям, які протидіють короновірусу й фінансово допомогти сім’ям лікарів, які загинули від вірусу. Також влада хоче застрахувати життя усіх медичних працівників, які задіяні у протидії COVID-19. Про це 10 квітня Зеленський заявив у відеозверненні, яке опубліковане на його сторінці у Facebook.

Президент запевнив, що за кошти Фонду здійснюватиметься купівля необхідного медичного обладнання та засобів індивідуального захисту і виплати українцям, які через карантин втратили роботу.

Зеленський додав, що впродовж тижня українські літаки доставляють з Китаю та Південної Кореї необхідні засоби для боротьби з COVID-19. За тиждень в Україну привезли 500 тис. респіраторів, 150 тис. одноразових костюмів підвищеного класу, 100 тис. тестів на коронавірус та 200 тис. реагентів, 20 тис. захисних окулярів, 10 млн медичних масок, 10 апаратів ШВЛ та 10 спецбоксів для транспортування хворих. Чотири літаки з медзасобами прибули, ще чотири прибудуть цими вихідними.

За словами президента, паралельно в Україні нарощується власне виробництво. За кілька останніх днів відвантажили 4 тис. багаторазових захисних костюмів, зроблених в Україні. Також українські підприємства щодня продовжують виготовляти майже 1 млн масок.

Нагадаємо, в Україні вже 2 тис. 203 заражених коронавірусом, за останню добу інфікувалися 311 осіб. Страшна хвороба забрала життя 69 українців. Одужала від вірусу 61 особа.