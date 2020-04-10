Посуха в Україні. Фото: poltava365.com

https://racurs.ua/ua/n136575-mykolayivschyna-prosyt-zelenskogo-ogolosyty-nadzvychaynu-sytuaciu-v-agrarnomu-sektori-cherez-posuhu.html

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Надзвичайну ситуацію в аграрному секторі півдня України просять оголосити президента Володимира Зеленського депутати Миколаївської обласної ради.

Облрада закликала главу держави фінансово допомогти аграрним фірмам та підприємствам, які зазнали збитків через посуху. Відповідне звернення ухвалили 10 квітня, під час позачергового засідання сесії обласної ради. Про це сьогодні повідомляє «Укрінформ».

Просимо президента та уряд України оголосити надзвичайну ситуацію в аграрному секторі економіки півдня України та надати фінансову допомогу підприємствам, які найбільше постраждали від засухи, — наголосила голова обласної ради Вікторія Москаленко.

Зеленського просять посприяти у тому, щоб звільнити сільгосппідприємства від податкових платежів до кінця поточного року, в тому числі від фіксованого внеску до Пенсійного фонду. Владу просять компенсувати відсотки за кредитами та надати відстрочку по їх сплаті.

Нагадаємо, Кабінет міністрів тимчасово заборонив до 1 липня продаж гречки за кордон. Заборону на експорт гречки є тимчасовою, її запровадили, щоб захистити внутрішній ринок.