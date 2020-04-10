Николаевщина просит Зеленского объявить чрезвычайную ситуацию в аграрном секторе из-за засухиhttps://racurs.ua/n136575-nikolaevschina-prosit-zelenskogo-obyavit-chrezvychaynuu-situaciu-v-agrarnom-sektore-iz-za-zasuhi.htmlРакурс
Чрезвычайную ситуацию в аграрном секторе юга Украины просят объявить президента Владимира Зеленского депутаты Николаевского областного совета.
Облсовет призвал главу государства финансово помочь аграрным фирмам и предприятиям, которые понесли убытки из-за засухи. Соответствующее обращение приняли 10 апреля, во время внеочередного заседания сессии областного совета. Об этом сегодня сообщает «Укринформ».
Просим президента и правительство Украины объявить чрезвычайную ситуацию в аграрном секторе экономики юга Украины и оказать финансовую помощь предприятиям, которые больше всего пострадали от засухи, — отметила председатель областного совета Виктория Москаленко.
Зеленского просят посодействовать в том, чтобы освободить сельхозпредприятия от налоговых платежей до конца текущего года, в том числе от фиксированного взноса в Пенсионный фонд. Власти просят компенсировать проценты по кредитам и предоставить отсрочку по их уплате.
Напомним, Кабинет министров временно запретил до 1 июля продажу гречки за рубеж. Запрет на экспорт гречки является временной, ее ввели, чтобы защитить внутренний рынок.