Засуха в Украине. Фото: poltava365.com

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Чрезвычайную ситуацию в аграрном секторе юга Украины просят объявить президента Владимира Зеленского депутаты Николаевского областного совета.

Облсовет призвал главу государства финансово помочь аграрным фирмам и предприятиям, которые понесли убытки из-за засухи. Соответствующее обращение приняли 10 апреля, во время внеочередного заседания сессии областного совета. Об этом сегодня сообщает «Укринформ».

Просим президента и правительство Украины объявить чрезвычайную ситуацию в аграрном секторе экономики юга Украины и оказать финансовую помощь предприятиям, которые больше всего пострадали от засухи, — отметила председатель областного совета Виктория Москаленко.

Зеленского просят посодействовать в том, чтобы освободить сельхозпредприятия от налоговых платежей до конца текущего года, в том числе от фиксированного взноса в Пенсионный фонд. Власти просят компенсировать проценты по кредитам и предоставить отсрочку по их уплате.

Напомним, Кабинет министров временно запретил до 1 июля продажу гречки за рубеж. Запрет на экспорт гречки является временной, ее ввели, чтобы защитить внутренний рынок.