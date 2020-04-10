Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

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Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что Фонд борьбы с коронавирусом составит 66 млрд грн.

За средства этого Фонда планируют увеличить выплаты врачам, которые противодействуют короновирусу и финансово помочь семьям врачей, погибших от вируса. Также власти хотят застраховать жизни всех медицинских работников, которые задействованы в противодействии COVID-19. Об этом 10 апреля Зеленский заявил в видеообращении, которое опубликовано на его странице в Facebook.

Президент заверил, что за средства Фонда будет осуществляться покупка необходимого медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты и выплаты украинцам, которые из-за карантина потеряли работу.

Зеленский добавил, что в течение недели украинские самолеты доставляют из Китая и Южной Кореи необходимые средства для борьбы с COVID-19. За неделю в Украину привезли 500 тыс. респираторов, 150 тыс. одноразовых костюмов повышенного класса, 100 тыс. тестов на коронавирус и 200 тыс. реагентов, 20 тыс. защитных очков, 10 млн медицинских масок, 10 аппаратов ИВЛ и 10 спецбоксов для транспортировки больных. Четыре самолета с медсредствами прибыли, еще четыре прибудут в эти выходные.

По словам президента, параллельно в Украине наращивается собственное производство. За несколько последних дней отгрузили 4 тыс. многоразовых защитных костюмов, сделанных в Украине. Также украинские предприятия ежедневно продолжают изготавливать почти 1 млн масок.

Напомним, в Украине уже 2 тыс. 203 зараженных коронавирусом, за последние сутки заразились 311 человек. Страшная болезнь унесла жизни 69 украинцев. Выздоровел от вируса 61 человек.