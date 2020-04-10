Кличко сделал заявление относительно комендантского часа. Фото: Ракурс

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Ракурс

Комендантский час в Киеве не будут вводить, как в некоторых регионах Украины.

Такие решения — не в компетенции местных властей. Об этом 10 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко на собственном канале в Telegram.

Мэр добавил, что в эти выходные столичные правоохранители будут нести усиленную службу и контролировать соблюдение условий карантина. Силовики будут патрулировать в парках и публичных местах столицы. Для этого увеличат количество нарядов полиции.

По словам Кличко, с начала карантина в Киеве на нарушителей составили уже 705 административных протоколов. Благодаря этим штрафам в бюджет поступило более 130 тыс. грн.

Поэтому еще раз обращаюсь ко всем: не пренебрегайте правилами! Не идите туда, где вас могут оштрафовать, — подчеркнул мэр.

Напомним, во многих регионах Украины решили ввести «комендантский час», который подразумевает ограничение на передвижение. В Киевской области решили ужесточить карантин на ближайшие выходные и пасхальные праздники.

В облгосадминистрации рекомендовали местным властям ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней. Также в ОГА рекомендуют усилить контроль соблюдения условий карантина на территории населенных пунктов, в том числе в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей.