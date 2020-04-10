Карантин в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

В Киевской области усилят карантин на ближайшие выходные и пасхальные праздники.

По состоянию на сегодня, на Киевщине зафиксировали 140 подтвержденных случаев заражения COVID-19, есть 583 случая подозрения на инфицирование. Вирус унес жизни пяти человек. Сегодня на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, решили ввести дополнительные ограничительные мероприятия на территории области. Об этом сообщила пресс-служба КОДА.

В облгосадминистрации отмечают, что с каждым днем эпидемическая ситуация ухудшается. А специалисты ожидают пик заболеваний в области с 11 по 20 апреля.

Именно поэтому комиссия решила, рекомендовать местным властям ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней (с 13.00 11 апреля 6.00 13 апреля) и с 13.00 18 апреля до 6.00 21 апреля). Также рекомендуют усилить контроль соблюдения условий карантина на территории населенных пунктов, в том числе в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей.

Кроме того, комиссия рекомендовала усилить контроль выполнения ограничительных мер в культовых сооружениях. На кладбищах можно находиться не более как по два человека и в защитных масках.

Отмечается, что при выявлении в организованных трудовых коллективах зараженных, надо на две недели вводить ограничительные меры к таким субъектам хозяйствования и составить план ликвидации вспышки.

Гражданам, у которых появились первые признаки ОРВИ, стоит оставаться дома и обращаться за медицинской помощью по месту обслуживания.

Напомним, во многих регионах Украины решили ввести «комендантский час», которая подразумевает ограничение на передвижение.