Суд онлайн. Фото: Dogovor24

https://racurs.ua/n136556-sud-onlayn-mery-presecheniya-vo-vremya-karantina-predlagaut-izbirat-po-videosvyazi-zakonoproekt.html

Ракурс

Суд онлайн в условиях карантина вскоре может стать реальностью. Законопроект, который регламентирует порядок вынесения судами решений об избрании подозреваемым меры пресечения в условиях карантина в Украине, рассмотрен в комитете Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Комитет рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект № 3276 от 29 марта 2020 года «О внесении изменения в раздел XI „Переходные положения“ Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов в ходе судебного производства на период карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID 19)», сообщает «Судебно-юридическая газета».

Для вынесения судами решений об избрании меры пресечения подозреваемым во время карантина, необходимо внести изменения в Криминальный процессуальный кодекс Украины. В частности это касается возможности проведения в режиме онлайнсудебных заседаний.

Во время рассмотрения комитетом данного законопроекта рассмотрено 26 правок, 19 из которых было предложено отклонить. Две правки приняты, а пять — приняты частично.

По предварительной информации, данный законопроект может быть проголосован Верховной Радой уже в понедельник, 13 апреля.

Как ранее писал «Ракурс», комитет Верховной рады по вопросам правовой политики принял решение о снижении зарплат судей на период карантина.