Суд онлайн. Фото: Dogovor24

https://racurs.ua/ua/n136556-sud-onlayn-zapobijnyy-zahid-pid-chas-karantynu-proponuut-obyraty-po-videozv-yazku-zakonoproekt.html

Ракурс

Суд онлайн в умовах карантину незабаром може стати реальністю. Законопроект, який регламентує порядок винесення судами рішень про обрання підозрюваним запобіжного заходу в умовах карантину в Україні, розглянутий в комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Комітет рекомендував парламенту прийняти у другому читанні законопроект № 3276 від 29 березня 2020 року «Про внесення зміни до розділу XI „Перехідні положення“ Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID 19)», повідомляє «Судово-юридичної газета».

Для винесення судами рішень про обрання запобіжного заходу підозрюваним під час карантину, необхідно внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України. Зокрема це стосується можливості проведення в режимі онлайн судових засідань.

Під час розгляду комітетом даного законопроекту розглянуто 26 правок, 19 із яких було запропоновано відхилити. Дві правки прийняті, а п’ять — прийняті частково.

За попередньою інформацією, даний законопроект може бути проголосований Верховною Радою вже у понеділок, 13 квітня.

Як раніше писав «Ракурс», комітет Верховної Ради з питань правової політики прийняв рішення про зниження зарплат суддів на період карантину.