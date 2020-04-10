Карантин в Україні. Фото: Ракурс

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У Київській області посилять карантин на найближчі вихідні та великодні свята.

Станом на сьогодні на Київщині зафіксовано 140 підтверджених випадків зараження COVID-19, є 583 випадки підозри на інфікування. Вірус забрав життя п’яти осіб. Сьогодні на позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, вирішили запровадити додаткові обмежувальні заходи на території області. Про це повідомила прес-служба КОДА.

В облдержадміністрації наголошують, що з кожним днем епідемічна ситуація погіршується. А фахівці очікують пік захворювань в області з 11 по 20 квітня.

Саме тому комісія вирішила, рекомендувати місцевій владі обмежити пересування та перебування людей в громадських місцях у період вихідних і святкових днів (з 13.00 11 квітня 6.00 13 квітня) та з 13.00 18 квітня до 6.00 21 квітня). Також рекомендують посили контроль дотримання умов карантину на території населених пунктів, в тому числі у парках, лісопаркових зонах та в місцях масового перебування людей.

Крім того, комісія рекомендувала посилити контроль виконання обмежувальних заходів у культових спорудах. На кладовищах можна перебувати не більше як по двоє осіб та у захисних масках.

Зазначається, що при виявленні в організованих трудових колективах заражених треба на два тижні запроваджувати обмежувальні заходи до таких суб'єктів господарювання та скласти план ліквідації спалаху.

Громадянам, у яких з’явилися перші ознаки ГРВІ, варто залишатися вдома та звертатися за медичною допомогою за місцем обслуговування.

Нагадаємо, у багатьох регіонах України вирішили запровадити «комендантську годину», яка передбачає обмеження на пересування.