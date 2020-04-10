Погода в Україні. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n136580-pogoda-v-ukrayini-na-11-kvitnya-v-nyzci-oblastey-obicyaut-doschi-ta-zamorozky-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 11 квітня очікується тепла, але дощова.

У завтрашній вихідний вночі обіцяють заморозки — від 0° до 3° морозу в західних областях. В інших регіонах вночі температура повітря від 3° до 5° тепла. Вдень повітря прогріється до 9−18° вище нуля. Вітер прогнозують північно-західний, 5−10 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У Києві завтра буде відносно тепло — вночі 2−4° тепла, вдень — 11−13° вище нуля. Мешканцям столиці дощів не обіцяють. Але у Харкові у суботу погода буде дощовою лише вночі. При цьому тут буде тепліше ніж у Києві — 3−5° тепла вночі та 9−11° тепла вдень.

У Львові вихідний день радуватиме сонячною погодою, але ймовірна хмарність. Вночі прогнозують від 0° до 2° морозу, а вдень 13−15° вище нуля. У Карпатах в суботу буде сонячно і без опадів. Вночі повітря погріється від 0° до 3° морозу, вдень 12−18° тепла.

В Одесі завтра буде тепло, істотних опадів не прогнозують. Температурні показники будуть наступними: вночі 3−5° тепла, вдень — 12−14° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 11 квітня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, на 10 квітня синоптики обіцяли дощову але теплу погоду в низці областей. Вдень повітря прогрілося до 15−17° тепла.