Погода в Украине. Фото: flickr.com

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Ракурс

Погода в Украине 11 апреля ожидается теплая, но дождливая.

В завтрашний выходной ночью обещают заморозки — от 0° до 3° мороза в западных областях. В других регионах ночью температура воздуха от 3° до 5° тепла. Днем воздух прогреется до 9−18° выше нуля. Ветер прогнозируют северо-западный, 5−10 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В Киеве завтра будет относительно тепло — ночью 2−4° тепла, днем — 11−13° выше нуля. Жителям столицы дождей не обещают. Но в Харькове в субботу погода будет дождливой ночью. При этом здесь будет теплее чем в Киеве — 3−5° тепла ночью, 9−11° тепла днем.

Во Львове выходной день будет радовать солнечной погодой, но вероятна облачность. Ночью прогнозируют от 0° до 2° мороза, а днем 13−15° выше нуля. В Карпатах в субботу будет солнечно и без осадков. Ночью воздух погреется от 0° до 3° мороза, днем 12−18° тепла.

В Одессе завтра будет тепло, существенных осадков не прогнозируют. Температурные показатели будут следующими: ночью 3−5° тепла, днем — 12−14° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 11 апреля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, на 10 апреля синоптики обещали дождливую, но теплую погоду в ряде областей. Днем воздух прогрелся до 15−17° тепла.