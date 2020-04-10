В Украине 11 апреля 2020 года праздник Лазарева суббота. Фото: goodfon.ru

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11 апреля 2020 года у православных — Лазарева суббота. Этот день назван в честь великого чуда, когда Господь воскресил праведного Лазаря. На тот момент Лазарь был мертв уже четыре дня, но по воле Христа воскрес и прожил еще 30 лет.

Несмотря на то, что сейчас продолжается Великий пост, в Лазареву субботу можно есть икру (но не рыбу), добавлять в блюда растительное масло. Разрешается выпить кагора.

Также 11 апреля по народному календарю отмечают Кириллов день или Берещение -праздник березы. В этот день украинцы собирали березовый сок, который, по народному поверью, именно в этот день он обладает целебной силой.

В народе говорят, что в этот день стоит можно вербы для освящения в Вербное воскресенье. Также в этот день можно сеять горох. Говорят, что в таком случае будет хороший урожай. Традиционными блюдами на столе считаются гречневые блины и различные каши.

Народные приметы 11 апреля на погоду:

много березового сока — к дождливому лету;

березы рано опушились — к засушливому лету, а если ольха — наоборот;

много лебедей встретить — к теплой весне;

сороки вьют гнезда низко — много гроз будет летом.

11 апреля — именины справляют Иван и Исаакий, Кирилл и Корнилий, Марк и Михаил, Филипп.

В этот день в 1492 году родилась французская принцесса, сестра короля Франциска I, одна из первых женщин-писательниц во Франции Маргарита I. В 1913 году на свет появился украинский ученый-физик, профессор и ректор Харьковского государственного университета Владимир Хоткевич. В 1968 году родился российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, а в 1997 — украинский певецMelovin, который в 2018 году представлял Украину на песенном конкурсе «Евровидение».

Кроме того, 11 апреля мир отмечает Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

Напомним, в 2020 году любимыми праздниками украинцев остаются Рождество Христово, Пасха и Новый год. Наименее популярные официальные праздники украинцев — День защитника Украины, День международной солидарности трудящихся и День Конституции.