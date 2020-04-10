Аваков стал за защиту Чорновол. Фото: slovoidilo.ua

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Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, раскритиковал действия руководства Государственного бюро расследований, сотрудники которого провели обыски и вручили подозрение бывшему нардепу Татьяне Чорновол.

Аваков обратился к первому заместителю директора ГБР Александра Бабикова и заявил, что он пренебрег конфликтом интересов и инициировал расследование против Чорновол, которая является личным врагом президента-беглеца Виктора Януковича. Об этом 10 апреля Аваков написал на собственной странице в Facebook.

Адвокат Януковича, господин Бибиков. Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ГБР и инспирировали дело против Татьяны Чорновол — личного врага Януковича. Дела нет, есть только ваша жажда мести. Это недопустимо, — говорится в сообщении.

Глава МВД заявил, что считает действия против Чорновол «неадекватными и постыдными». Аваков подчеркнул, что она проводила «все время» на передовой на Донбассе, а в Киев «возвращалась выбивать оружие для подразделений, медикаменты и оснащение».

Напомним, сегодня следователи ГБР провели обыски и объявили подозрение бывшему народному депутату Татьяне Чорновол. Ей инкриминируют поджог и умышленное убийство человека — п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители считают, что 18 февраля 2014 года Чорновол руководил действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге центрального офиса Партии регионов в Киеве. Тогда в пожаре погиб человек.

За Чорновол уже простудились экс-президент Петр Порошенко и бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.