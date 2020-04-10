Значительная часть партий в Украине создана моей компанией — «слуга народа» Качура

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Многие политические партии в Украине, которых сейчас всего насчитывается около 350-и, были созданы юридической компанией нардепа от «Слуги народа» Александра Качуры.

…Значительная часть политических партий из 300 с лишним создана моей компанией, моей командой юристов и вашим покорным слугой, несмотря на молодой возраст, — заявил Качура в интервью LB.ua.

По его словам, в реестре сейчас числится 350 партий, часть из которых следует ликвидировать.

У нас 350 партий, мы знаем только некоторые из них. Министр юстиции, кстати, прислушался к моему мнению… На сегодняшний день будет ликвидировано около 60 партий, — отметил нардеп.

Критериями для ликвидации партии, по словам Качуры, послужит подача заведомо недостоверных данных, отсутствие региональных ячеек и неучастие последние десять лет в выборах.

Кроме этого, нардепа отметил, что ранее он самостоятельно решил заниматься в юридической плоскости политическими процессами.

Все на ошибках. Их сделано очень много… В тот момент на юридическом рынке не было услуг, которые я создал. Никто не занимался системным сопровождением народных депутатов, политиков. Мы создали первую в Европе практику защиты деловой репутации… Мы первыми защищали известных политиков и артистов, — резюмировал «слуга народа».

Напомним, Качура ранее помог снять запрет на въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову, сыгравшему главную роль в «Сватах». Также он выиграл суд для Анатолия Гриценко, которого депутат от БПП Александр Бригинец обвинил во время избирательной кампании в разворовывании военного имущества в бытность министра обороны. Кроме этого, Качура подал иски и заключил мировое соглашение для певца Олега Винника (дело о публикации информации о его семье).