Значна частина партій в Україні створена моєю компанією — «слуга народу» Качура

https://racurs.ua/ua/n136569-znachnu-chastynu-partiy-v-ukrayini-stvoryla-moya-kompaniya-sluga-narodu-kachura.html

Ракурс

Низка політичних партій в Україні, яких зараз загалом налічується близько 350-и, були створені юридичною компанією нардепа від «Слуги народу» Олександра Качури.

…Значна частина політичних партій з 300 з гаком створена моєю компанією, моєю командою юристів і вашим покірним слугою, незважаючи на молодий вік, — заявив Качура в інтерв’ю LB.ua.

За його словами, в реєстрі зараз знаходиться 350 партій, частину з яких варто ліквідувати.

У нас 350 партій, ми знаємо тільки деякі з них. Міністр юстиції, до речі, прислухався до моєї думки… На сьогодні буде ліквідовано близько 60 партій, — зазначив нардеп.

Критеріями для ліквідації партій, за словами Качури, послужить подача завідомо недостовірних даних, відсутність регіональних осередків і неучасть впродовж останніх 10 років у виборах.

Окрім цього, нардеп зазначив, що раніше він самостійно вирішив займатися у юридичній площині політичними процесами.

Все на помилках. Їх зроблено дуже багато… У той момент на юридичному ринку не було послуг, які я створив. Ніхто не займався системним супроводом народних депутатів, політиків. Ми створили першу в Європі практику захисту ділової репутації… Ми першими захищали відомих політиків і артистів, — резюмував «слуга народу».

Нагадаємо, Качура раніше допоміг зняти заборону на в’їзд в Україну російському акторові Федору Добронравову, що зіграв головну роль у «Сватах». Також він виграв суд для Анатолія Гриценка, якого депутат від БПП Олександр Бригинець звинуватив під час виборчої кампанії у розкраданні військового майна. Також Качура подав позови і уклав мирову угоду для співака Олега Винника (справа про публікацію інформації про його сім’ю).